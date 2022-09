Belenenses e Águas Santas defrontam-se na Liga Europeia de andebol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Belenenses e o Águas Santas vão defrontar-se na segunda ronda de qualificação da Liga Europeia de andebol, enquanto o Sporting discute presença na fase de grupos com o Bjerringbro-Silkeborg, da Dinamarca, ditou o sorteio realizado, esta terça-feira.

A primeira mão da segunda e última ronda de qualificação, que junta 24 equipas, está agendada para 27 de setembro, e a segunda para 04 de outubro.

As 12 equipas vencedoras vão disputar a fase de grupos, que se disputa entre 25 de outubro e 28 de fevereiro de 2023, com outras 12 equipas, entre elas o Benfica, detentor do troféu, que não teve de disputar a qualificação.

O Sporting e o Belenenses, que jogam a primeira mão em casa, entraram diretamente na segunda ronda de qualificação, enquanto o Águas Santas garantiu presença depois de afastar na eliminatória inaugural os finlandeses do HC Cocks.