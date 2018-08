Belone Moreira: «Estamos bem preparados para ganhar a Supertaça»

O lateral-direito Belone Moreira, um dos grandes trunfos do Benfica na conquista do Torneio Internacional de Viseu, acredita que as águias têm condições para conquistarem todas as provas internas esta época, pretendendo iniciar essa missão já no domingo, em Braga, na disputa da Supertaça com o rival e bicampeão Sporting.

"Estamos bem preparados para ganhar a Supertaça, o campeonato, a Taça e fazer uma boa campanha nas provas europeias. Queremos fazer muito melhor do que na temporada passada", considerou o canhoto, de 28 anos, melhor marcador (14 golos em dois jogos), a par do montenegrino Fahrudin Melic (Chambéry), na prova da cidade de Viriato e nomeado para Melhor Jogador do Ano, cujo vencedor será consagrado na gala da modalidade, que decorre (sábado) no Espaço Vita, em Braga.

"É sempre bom ver o nosso trabalho reconhecido. Quanto ao Torneio de Viseu, muito prestigiado e com boas equipas, tem feito parte da nossa preparação já há uns anos. Serviu muito bem para os nossos objetivos e é sempre muito importante ganhar. Estamos satisfeitos", acrescentou Belone Moreira.

As expectativas são grandes para o dérbi que aí vem: "As equipas conhecem-se muito bem, foram buscar dois ou três reforços, mas no cômputo geral não há grandes diferenças. Estamos é focados no nosso trabalho, pois quem jogar melhor vai conquistar a Supertaça", rematou.