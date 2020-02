Benfica empata na Luz com o FC Gaia

O Benfica não foi além de um empate (30-30), na Luz, diante do FC Gaia, em jogo antecipado da 22.ª jornada do campeonato nacional. Ao intervalo, as águias venciam por 16-14.





Com o jogo a disputar-se na Luz por acordo dos clubes (a ordem do jogo é FC Gaia-Benfica), a equipa de Carlos Resende nunca conseguiu grande margem no marcador, ou seja, não mais que dois golos, até que a quatro minutos do final, a equipa gaiense chegou mesmo ao empate (27-27), manteve este cenário por mais algum tempo (28-28) e (29-29).Já com somente sete segundos para jogar e com o Benfica a vencer por 30-29, eis que cai um balde de água fria no ninho das águias, com o FC Gaia a colocar o resultado final em 30-30.