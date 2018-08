Continuar a ler

Carlos Resende, técnico do Benfica, admitiu que o campeonato é a meta. "Temos como objetivo claro vencer o campeonato. Apesar de no ano passado termos ganho a Taça de Portugal, só isso não me satisfaz, pois não conseguimos tudo o que queríamos", lembrou o técnico, que admitiu o favoritismo de três formações [Benfica, Sporting e FC Porto] em relação às restantes para a nova época. "São três equipas que partem com uma distância grande face às restantes. Do nosso lado, acredito que temos a estrutura necessária para abordar a luta pelo título nacional."



Ainda que haja a chance de acrescentar mais um ou outro reforço, Resende admite estar contente com o plantel, que conta também com o regresso à forma – após (mais uma) lesão – de Stefan Terzic. "Temos uma estratégia pautada pela qualidade: procuramos os melhores atletas portugueses e atletas estrangeiros que sejam um incremento na qualidade da equipa. Com o Terzic, o plantel está perfeito para atacar todas as competições."

O Benfica, vice-campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal na temporada passada, apresentou ontem, com honras de sala de conferências de imprensa principal do Estádio da Luz, o seu plantel e equipa técnica para a época 2018/19, com um objetivo claro: conquistar o título nacional que foge há 11 anos (2007/08).Para voltar a ganhar na modalidade de pavilhão em que o Benfica tem tido menos sucesso nas últimas décadas, as águias apostaram na continuidade do treinador e da maioria dos jogadores, com apenas três novidades: o veterano guardião Borko Ristovski (ex-Barcelona), o ponta-direita Carlos Martins (ex-ABC) e o jovem de apenas 17 anos Daniel Neves (ex-Sporting), que não deverá ter muita utilização já na equipa A.

Autor: José Morgado