Benfica ainda acredita

O Benfica recebe hoje (19h) na Luz o ADA Maia, em jogo da 29ª e penúltima jornada do Campeonato. A partida é antecipada, porque estava agendada para dia 28, mas nesse sábado as águias começam a disputar a Final-4 da Liga Europeia frente aos polacos do Wisla Plock, no Altice Arena.

Em declarações à BTV, o ponta dos encarnados, Mahamadou Keita, acredita que a equipa 3ª classificada tem uma palavra a dizer, ainda antes de visitar no próximo sábado o líder FC Porto: “Já jogámos com a ADA Maia, é uma boa equipa. Temos de estar focados. Somos o Benfica, temos de lutar até ao fim. Se fizermos o nosso trabalho podemos acreditar. Antes de tudo, o primeiro grande objetivo é vencer todos os jogos e depois veremos o que acontece”, disse o gaulês de 26 anos. Entretanto, Rogério Moraes vai sair da Luz no final da época.