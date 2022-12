Benfica anuncia Ana Silva como reforço

O Benfica anunciou esta sexta-feira Ana Silva como reforço para a equipa de andebol feminino. A ponta-direita portuguesa, de 30 anos, chega do Alpendorada."É um desafio que chega numa fase em que não estava à espera, mas quando apareceu a oportunidade encarei-a de imediato de forma positiva. O Benfica é um clube com ambição nos objetivos, com rigor, o que eu procurava. É uma excelente oportunidade para eu vir ajudar e também para ser ajudada. É um novo desafio, que me vai fazer crescer", referiu na apresentação como jogadora das águias.Ana Silva foi a melhor marcadora do último campeonato, anotando 193 golos em 26 encontros.