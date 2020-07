Benfica anuncia regresso aos treinos para 3 de agosto

O Benfica revelou esta quarta-feira que o regresso da equipa de andebol aos treinos está agendado para o dia 3 de agosto, no Pavilhão n.º 2 da Luz, já depois da realização dos exames médicos e testes físicos.





A época oficial 2020/21 começa no final do mês de agosto, com a participação na primeira ronda de qualificação da Taça EHF.