Benfica anuncia renovação de Arnau García

O Benfica anunciou a renovação de Arnau García sem que a duração do contrato tenha sido revelada. O lateral-esquerdo espanhol não joga desde março, altura em que lesionou gravamente, mas agradeceu a confiança das águias."Estou muito agradecido ao Benfica. É um clube para continuar a crescer, com condições ótimas. Estou muito contente por poder continuar a defender o manto sagrado. Vou tentar estar o mais rápido possível com a equipa para ajudá-la a ter uma boa época", frisou o jogador à BTV.O andebolista, de 29 anos, que vai para a terceira temporada na Luz apontou aos objetivos. "Queremos ganhar títulos, sobretudo queremos ganhar o campeonato nacional e tentar voltar a fazer história na EHF European League", garantiu.