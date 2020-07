Benfica anuncia renovação de João Pais

O Benfica anunciou, este domingo, a renovação do contrato do subcapitão da equipa de andebol João Pais, que avança assim para a 14.ª temporada ao serviço dos encarnados.





Chegado à Luz em 2006/2007, época em que se estreou pela equipa sénior, o jogador português passou também pelos escalões jovens do clube."Significa responsabilidade e gratidão pela continuidade na aposta. É algo que me deixa verdadeiramente satisfeito, dá-me ainda mais motivação para trabalhar e, estando numa altura particularmente complicada em termos de saúde, é ainda mais gratificante a aposta do Clube em alguém que está cá há muitos anos", referiu o jogador ao site do clube.