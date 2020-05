Benfica anuncia saída de Carlos Resende

O Benfica oficializou esta quarta-feira a saída do treinador Carlos Resende. O treinador português, de 48 anos, deixa o clube da Luz após três temporadas em que conquistou uma Taça de Portugal e uma Supertaça. Para o seu lugar deverá entrar agora o espanhol Chema Rodríguez, atual adjunto da seleção da Hungria.





Em declarações à BTV, Resende realizou um balanço do que aconteceu ao serviço dos encarnados. "Temos de olhar para dentro e perceber o que fizemos menos bem. De facto, não fomos competentes nas competições nacionais, com exceção da Taça de Portugal e da Supertaça que vencemos. A avaliação que faço não pode ser positiva, pois sempre que uma equipa como o Benfica não ganha, não pode ser bom. Temos de ter a coragem de ter esta autocrítica e dizer que não era este conjunto de resultados que esperava quando aceitei vir trabalhar para o Benfica", reiterou aquele que é considerado o melhor andebolista de todos os tempos em Portugal.Apesar de estar de saída, o técnico garantiu que o "Benfica está no caminho certo" e aproveitou para desejar que as águias cheguem à glória no futuro."Dizer também que os dirigentes do Benfica têm tido a abertura e amabilidade de me fazer chegar todas as informações e temos trabalhado juntos nesse sentido, porque é minha preocupação com o Benfica, enquanto a minha entidade patronal no momento, mas liga-me também a alguns laços de amizade com pessoas que trabalham no Benfica. E mesmo com a minha saída, quero que eles continuem a trabalhar para atingir resultados de excelência. Nesse aspeto, estou convencido que o Benfica está a trabalhar para que no futuro consiga resultados que eu não consegui alcançar nestes três anos, e espero que de facto os consigam", explicou o treinador que conta, por exemplo, com dois campeonatos e uma Taça Challenge no currículo enquanto treinador, ao serviço de FC Porto e ABC.Recorde-se que Matic Suholeznik é um dos jogadores já garantidos pelo Benfica para a próxima temporada.