O Benfica qualificou-se este sábado para os quartos-de-final da Taça de Portugal, com um triunfo (26-22) na Póvoa de Varzim.Os encarnados construíram a vitória ainda na primeira parte (15-9), controlando o resto do encontro, com Ole Rahmel (6 golos) em destaque.Já nos quartos-de-final estão Sporting, Madeira SAD e FC Porto.