O Benfica apurou-se esta noite para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao derrotar fora o 1.º Dezembro, equipa da 2.ª Divisão, no jogo que marcou o regresso às provas nacionais, depois da paragem para o Campeonato do Mundo.As águias confirmaram o favoritismo, vencendo por 43-23, com 20-11 ao intervalo.