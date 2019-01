Benfica arrasa Arsenal fora de portas

Foi de forma clara que esta quarta-feira, em duelo da 20.ª jornada do campeonato nacional de andebol, o Benfica superou o Arsenal da Devesa, numa partida na qual os encarnados se superiorizaram por 38-16.Diante do último classificado, a formação da Luz não deu qualquer chance aos minhotos - ao intervalo já vencia por 18-8 -, triunfando com destaque para as atuações de Gonçalo Nogueira, Paulo Moreno e Davide Carvalho, todos com cinco golos. Seguiram-se no capítulo da finalização João Pais e Ales Silva, ambos com quatro, numa noite na qual celebraram golos onze jogadores encarnados.Com esta vitória, o Benfica chegou aos 50 pontos e continua a 5 pontos do FC Porto, equipa que tem uma partida a mais em relação às águias.