Benfica 'arrasa' Maia Ismai

Depois de alguns jogos a vencer com alguma dificuldade, o Benfica conseguiu esta noite um triunfo mais expressivo, ao derrotar na Luz o Maia Ismai, por 34-22, em jogo da quinta jornada do Campeonato Placard.





As águias fizeram sobretudo a diferença na segunda parte, depois do 16-14 ao intervalo.Petar Djordjic destacou-se no conjunto encarnado, com 11 golos.