Liga Europeia: Benfica arrasado na Luz por alemães do Flensburg

O Benfica hipotecou esta terça-feira a sua continuidade na Liga Europeia, ao perder (26-39) na receção à turma alemã do SG Flensburg-Handewitt, em duelo da primeira mão dos oitavos de final.O campeão da competição entrou muito mal na partida, apático na defesa, sem intensidade e cometendo muitos erros no ataque, com falhas técnicas na circulação de bola e uma eficácia de finalização muito abaixo da média.A contrastar com a cor pálida da Luz, a equipa germânica, atual 5º classificada na Bundesliga e com grandes tradições na Europa (tem no palmarés uma Liga dos Campeões, duas Taças das Taças, uma Taça EHF e uma Challenge), foi igual a si própria, apresentando uma defesa 6x0 profunda, que fez brilhar o guarda-redes bósnio Benjamin Buric (18 defesas e 40% de eficácia), e uma ação ofensiva bem oleada, com transições rápidas e contra-ataque, com os setores bem ligados entre si.Com cerca de 30 adeptos alemães a fazerem a festa nas bancadas, as águias foram-se afundando à medida que o tempo passava, marcando apenas três golos em 15 minutos (3-11), para chegarem ao intervalo completamente destroçadas (10-21).O Benfica reagiu e esteve melhor na segunda parte, quer no ataque, com destaque para o cabo-verdiano Leandro Semedo (5 golos), e na defesa, com a entrada do guarda-redes Gustavo Capdeville (9 defesas e 32% de eficácia).Com o dinamarquês Emil Jakobsen em grande estilo (9 golos e 100% de eficácia), a avalanche de golos fáceis dos germânicos, muitos com nota artística em ações aéreas, mantiveram as distâncias até final, antevendo-se dificuldades acrescidas para o jogo da segunda mão daqui a uma semana em Flensburg.