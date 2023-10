Benfica ataca mau momento do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tetracampeão FC Porto é favorito na receção de hoje ao Benfica, mas as águias querem causar surpresa, aproveitando o mau momento dos dragões, castigados na última jornada do Nacional com um empate em Águas Santas.

"Este clássico, contra um rival direto, é uma partida muito importante em Portugal, pelo que teremos de dar o máximo e estarmos concentrados. Estamos a evoluir, a defender muito bem e temos soluções de contra-ataque", ameaçou, em declarações à BTV, o treinador do Benfica, Jota González.

Mas o central dos portistas, Rui Silva, conta vencer: "O empate em Águas Santas não abala a confiança. O Benfica vai tentar ganhar, é um candidato, mas sabemos reagir a momentos menos bons. Vamos com muita confiança."

Já o líder Sporting defronta o surpreendente Póvoa AC, que impôs um empate ao Benfica, com jogo marcado para o Pavilhão do Ginásio do Sul.