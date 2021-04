Benfica bate Águas Santas no campeonato

O Benfica venceu esta quarta-feira o Águas Santas, por 25-23, em jogo a contar para a 16.ª jornada no campeonato. As águias seguem no terceiro lugar, agora com 62 pontos, atrás de Sporting (64) e FC Porto (69).





Numa partida em que foi para o intervalo na frente por 12-11, o Benfica não teve uma segunda parte descansada, uma vez que a formação da casa nunca se entregou e vendeu cara a derrota. Contudo, a experiência das águias veio ao de cima e confirmaram um triunfo importante fora de portas. Com nove golos, Petar Djordjic foi o melhor marcador da partida. Do lado do Águas Santas, Pedro Cruz esteve em destaque com oito tiros certeiros.