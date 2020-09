Benfica bate FC Gaia de Carlos Resende

O Benfica venceu na tarde deste sábado o FC Gaia, por 32-25, na abertura da terceira jornada do Campeonato Placard. No regresso do treinador Carlos Resende à Luz, agora no comando da turma do norte, os anfitriões tiveram de se aplicar.





Mas depois de um empate 8 a 8 a meio da primeira parte, o Benfica esteve sempre na frente, chegando ao intervalo com o marcador em 17-13.Na segunda parte, o FC Gaia bateu-se bem, mas cometeu muitos erros, enquanto o guarda redes Gustavo Capdeville foi sempre muito forte.Paulo Moreno, com 7 golos e João Pais com 6, destacaram-se no ataque do Benfica.