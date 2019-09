Benfica bate Madeira SAD sem problemas

O Benfica bateu o Madeira SAD no Pavilhão da Luz por 30-19 num encontro a contar para a 5ª jornada do campeonato nacional em que as águias não tiveram dificuldade em levar de vencido o adversário insular. Ao intervalo, a equipa de Carlos Resende já vencia por 16-6.





Petar Djordjic foi o jogador que mais se destacou na partida em Lisboa. O reforço sérvio das águias apontou nove golos.Os encarnados seguem assim no terceiro lugar com 13 pontos, face às quatro vitórias em cinco jogos. No topo estão FC Porto e Sporting com cinco triunfos em cinco partidas.