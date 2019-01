Benfica supera Boa Hora na Luz

O Benfica superou esta quarta-feira sem grandes dificuldades o Boa Hora em duelo da 17.ª jornada do campeonato nacional de andebol, vencendo de forma clara por 33-17.Num encontro no qual ao intervalo já vencia por 18-7, os encarnados limitaram-se a gerir na segunda metade, triunfando com uma vantagem de 16 golos.No plano individual, Alix Zalamou e Alexandre Cavalcanti foram os melhores da equipa da Luz, ambos com cinco golos, ao passo que do lado contrário Francisco Tavares e Tiago Figueiredo foram os mais certeiros, com quatro golos cada.Recorde a transmissão do jogo