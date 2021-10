Benfica cilindra Xico Andebol

Para acertar o jogo em atraso no Campeonato, o Benfica jogou dois dias consecutivos, tendo na tarde deste sábado cilindrado (34-18) na receção ao Xico Andebol.





Já na véspera, a vítima tinha sido o Sporting da Horta, também vergado por números expressivos (38-26), que deixam as águias com o pleno de oito vitórias em outras tantas jornadas.Numa partida sem grande história, os encarnados já venciam ao intervalo por cinco golos (18-13), tendo mantido a mesma consistência atacante e defensiva na segunda parte, sem dar capacidade de resposta à turma de Guimarães.O ponta alemão Ole Rahmel (9 golos) foi um quebra-cabeças para a baliza do Xico, cotando-se como melhor marcador do encontro, enquanto Diogo Teixeira (5) foi o mais esclarecido dos forasteiros.