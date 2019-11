Benfica com alemães, dinamarqueses e polacos na Taça EHF

O Benfica vai disputar a fase de grupos da Taça EHF de andebol com os alemães do Melsungen, os dinamarqueses do Bjerringbro/Silkeborg e os polacos do Gwardia Opole, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira em Viena.

Na segunda competição europeia de clubes, os encarnados estreiam-se no Grupo A a 8 ou 9 de fevereiro, com uma visita ao Bjerringbro/Silkeborg, e disputam o último encontro a 28 ou 29 de março, na Alemanha, frente ao Melsungen.

O Benfica, atual terceiro classificado da liga portuguesa de andebol, garantiu presença na fase de grupos da EHF depois de ter eliminado duas equipas croatas, o RK Dubrava e o RK Nexe.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos qualificam-se para os quartos de final.