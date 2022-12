Benfica com Antalya e Madeira SAD com LK Zug na Taça EHF de andebol feminino

O Benfica vai defrontar as turcas do Antalya Konyaalti BSK nos oitavos de final da Taça Europa de andebol feminino e o Madeira SAD as suíças do LK Zug Handball, ditou o sorteio realizado esta terça-feira em Viena.

As águias, campeãs nacionais, detentoras da Taça de Portugal e vencedoras da Supertaça, seguem para os 'oitavos' no seu ano de estreia nas competições europeias, depois de terem eliminado as bósnias do ZRK Borac.

Na primeira ronda, a equipa já tinha batido as austríacas do UHC Stockerau.

O Madeira SAD, a outra equipa 'sobrevivente' nos 'oitavos' - São Pedro do Sul e Alavarium foram eliminadas -, chega a esta fase depois de deixar pelo caminho as italianas do SSV Brixen e as islandesas do ÍBV.

Os jogos da primeira mão dos oitavos de final estão agendados para os dias 7 ou 8 de janeiro, realizando-se a segunda mão uma semana depois, a 14 ou 15.

Jogos dos oitavos de final da Taça Europa EHF feminina:

Izmir BSB SK, Tur - Maccabi Arazim Ramat gan, Isr.

LK Zug Handball, Sui - Madeira Andebol SAD, POR.

Antalya Konyaalti BSK, Tur - Benfica, POR.

KPR Gminy Kobierzyce, Pol - MKS IUVENTA Michalovce, Svq.

Eurobud JKS Jaroslaw, Pol - HC Gjorche Petrov-WHC Skopje, Mcd.

ATTICGO BM ELCHE, Esp - ZORK Jagodina, Ser.

H71, Far - Club Balonmán Atlético Guardes, Esp.

Hazena Kynzvart, Che - Motive.co Gijon, Esp.