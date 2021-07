Benfica com Kriens-Luzern e Águas Santas com Logroño na Liga Europeia

O Benfica vai defrontar os suíços do HC Kriens-Luzern e o Águas Santas os espanhóis do BM Logroño La Rioja, na primeira ronda de qualificação da Liga Europeia de andebol, ditou o sorteio realizado esta terça-feira em Viena.

A primeira ronda da prova - que conta com o Sporting já qualificado para a segunda -, decorre em 28 ou 29 de agosto (primeira mão) e em 4 ou 5 de setembro (segunda mão). O Benfica começa a prova a jogar fora e o Águas Santas na Maia.

O Sporting, tal como os alemães do Füchse Berlim, os polacos do Wisla Plock, os espanhóis do Ademar Leon e os franceses do Nimes, entre outros, entra a competir apenas na segunda ronda de qualificação, prevista para decorrer em 21 e 28 de setembro.

O sorteio da segunda ronda de qualificação da Liga Europeia, que irá integrar os 16 vencedores dos confrontos da primeira e oito clubes já apurados, entre os quais o vice-campeão nacional Sporting, decorre em 7 de setembro.

No setor feminino, na Taça EHF, o Alavarium vai defrontar na segunda ronda de qualificação o HV Quintus, dos Países Baixos, e o Alpendorada o Rocasa Gran Canária, de Espanha, que ergueu a Taça Challenger em 2015/16 e 2018/19 e foi finalista vencido em 2017/18.

A primeira mão da segunda ronda da Taça EHF decorre em 16 ou 17 de outubro e a segunda em 23 ou 24 do mesmo mês. Tanto Alavarium como Alpendorada iniciam a competição a jogar fora.

O campeão nacional Madeira SAD está já qualificado para a terceira ronda de qualificação, a decorrer em 13 ou 14 de novembro (primeira mão) e em 20 ou 21 do mesmo mês (segunda mão). O sorteio da terceira ronda decorre em 25 de outubro.