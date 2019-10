Benfica com vantagem mínima na Taça EHF diante do RK Dubrava

O Benfica ganhou, este sábado, por um golo na segunda eliminatória da Taça EHF de andebol, ao vencer em casa o RK Dubrava por 29-28, num encontro em que os croatas estiveram perto de surpreender.Diante do terceiro classificado da liga croata, o Benfica sentiu algumas dificuldades nos primeiros minutos da partida, não conseguindo desatar a boa coesão do adversário na defesa e as rápidas transições atacantes.O jogo até se complicou para os 'encarnados' quando o capitão Paulo Moreno foi expulso na primeira parte, mas o RK Dubrava não conseguiu partir para a frente do marcador de forma destacada.Até ao intervalo, o equilíbrio foi visível, inclusive no marcador, nunca havendo nenhuma equipa com dois golos ou mais de vantagem, o que levou a um empate 15-15 na altura de as duas formações recolherem aos balneários.No segundo tempo, um 'adormecido' Benfica permitiu aos croatas alcançar uma vantagem de três golos (19-22), mas as 'águias' reagiram rapidamente e, no espaço de cinco minutos, lideravam novamente o encontro (23-22).Apesar de a falta de eficácia e consistência ter sido uma constante na equipa comandada por Carlos Resende, o Benfica saiu mesmo vencedor da primeira mão, numa partida sofrida e em que Kevynn Nyokas foi o 'herói', ao apontar 10 golos, o último a 20 segundos do fim e que acabou por dar a vantagem à formação da casa.A segunda mão está agendada para domingo, pelas 16:30, novamente no pavilhão nº2 do Estádio da Luz, em Lisboa.