Benfica confirma saídas de Nuno Grilo e Fábio Vidrago

Nuno Grilo e Fábio Vidrago deixam de ser jogador do Benfica com efeitos imediatos. As águias comunicaram no seu site oficial que ambos os internacionais portugueses não irão integrar o plantel em 2020/21.





Grilo, de 33 anos, estava na segunda passagem pelo Benfica. Ao todo, o lateral português conquistou duas Supertaças e uma Taça de Portugal.Já o ponta Fábio Vidrago soma quatro temporadas consecutivas de águia ao peito. Pelo clube da Luz conquistou uma Taça de Portugal e duas Supertaças.