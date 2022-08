Benfica contrata jovem guarda-redes sérvio: «Jogar aqui é como cumprir um sonho»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica apresentou esta terça-feira o guarda-redes de andebol Nikola Zoric, um jovem jogador sérvio de 17 anos, que vai completar um plantel que já conta com Sergey Hernández e a Gustavo Capdeville.

"Jogar no Benfica é como cumprir um sonho. Desde muito novo que sigo o Benfica. É um clube com muita história. Um dos meus sonhos era jogar aqui e tornar-me num dos jogadores deste grande clube", disse Nikola Zoric em declarações aos meios do clube, aquando da apresentação, na Luz.

Zoric, transferido do Metaloplastika, recorda a final da Liga Europeia, vencida pelo Benfica: "Assisti ao jogo na televisão e estive atento à vitória, até porque é uma conquista muito importante para o clube e para o andebol português. Foi um bom resultado para a equipa".

"Apesar da minha idade, estou muito feliz por estar aqui. Vai ser muito bom para mim, pois sei que podemos alcançar muitas vitórias e troféus juntos", concluiu Nikola Zoric.