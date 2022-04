Benfica contrata melhor marcadora da história da seleção da Ucrânia que jogava na Rússia

O Benfica anunciou a contratação da melhor marcadora da história da seleção da Ucrânia. Viktoriya Borshchenko chega à Luz aos 36 anos e 313 golos depois pelo país-natal."O Benfica é uma boa equipa e quer continuar a crescer na modalidade, o que é importante para mim. O Benfica tem grandes objetivos e espero contribuir com toda a minha experiência, para ajudar a equipa a crescer", vincou a experiente jogadora que alinhava nas russas GK Rostov-Don desde 2013.Agora, Borshchenko, que atua com lateral-esquerda ou central, vai tentar as encarnadas, líderes do campeonato feminino, a chegarem ao título. "Joguei durante 11 anos na Rússia. Esta situação atual que vivemos foi muito difícil para mim, ter de deixar a minha anterior equipa. Tínhamos uma boa equipa, estávamos a jogar na Liga dos Campeões, mas a vida mudou e agora estou feliz por estar no Benfica. As pessoas são simpáticas e vai ser um novo passo na minha carreira. Espero conquistar mais troféus", reiterou à televisão dos encarnados.