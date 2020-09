Benfica dá a volta e vence Águas Santas no arranque do campeonato

O Benfica recebeu e venceu o Águas Santas por 26-22, num encontro da 1.ª jornada do campeonato nacional de andebol. Na Luz, as águias tiveram de correr atrás do prejuízo. Depois de terem ido para o intervalo a perder por dois golos (9-11), os encarnados deram a volta na 2.ª parte, com um 'score' de 17-11.





Lazar Kukic, com seis golos, destacou-se no Benfica; nos maiatos, Pedro Seabra foi o melhor marcador, com sete golos.