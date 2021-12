Benfica de sobreaviso

O Benfica recebe hoje o Águas Santas no jogo mais empolgante da 15ª jornada do Campeonato Placard, em partida que põe à discussão o 3º lugar da competição, ainda antes do interregno pela realização do Europeu’2022.

Em declarações à BTV, o guarda-redes Capdeville fez a antevisão do duelo:





"O Águas Santas é uma equipa muito forte, todos os anos luta entre os primeiros cinco lugares. Esperamos um jogo muito difícil, mas vimos de dois jogos muito bem conseguidos, tivemos duas vitórias, que foi o mais importante e deram confiança. Queremos continuar nesse caminho."Já o líder FC Porto visita o Funchal para defrontar o Madeira SAD e o Sporting viaja até à Póvoa de Varzim.