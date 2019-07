Benfica defronta croatas ou malteses na segunda ronda da Taça EHF

O Benfica vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o RK Dubrava, da Croácia, e o Swiegi Yobetit Phoenix, de Malta, na segunda ronda da Taça EHF, ditou o sorteio realizado esta terça-feira em Viena.A formação encarnada, que vai lutar pelo acesso à derradeira ronda de qualificação para a fase de grupos da Taça EHF, joga a primeira mão na Luz, em 5 ou 6 de outubro, e a segunda uma semana depois em casa do adversário.Na Taça Challenge, a formação portuguesa do Madeira SAD integra um lote de 15 equipas que entram diretamente na terceira ronda, anterior aos oitavos de final, e desconhece ainda o seu adversário.O Madeira SAD foi finalista vencido da última edição da Taça Challenge, ao perder na final disputada a duas mãos com os romenos do CSM Bucareste, orientado pelo selecionador nacional Paulo Jorge Pereira.No sector feminino, o campeão nacional, Colégio de Gaia, vai defrontar o acesso à segunda ronda de qualificação para a fase de grupos da Taça EHF com as francesas do ESBF Besançon, num jogo único, a 07 ou 08 de novembro, em Vila Nova de Gaia.Na primeira eliminatória da Taça Challenge, o SIR 1.º Maio defronta as gregas do OFN Ionias, o Alavarium as croatas do ZRK Bjelovar e CS Madeira defronta o WHC Hadzici DG, da Bósnia-Herzegovina, com as equipas lusas a jogarem fora a primeira mão, a 09 ou 10 de novembro, e a segunda em casa, a 16 ou 17.Na Liga dos Campeões masculina, o andebol português está representado pelo campeão nacional FC Porto, no Grupo B, clube que disputou a final-four da Taça EHF da última época conquistada pelos alemães do THW Kiel, e pelo Sporting, no C.O sorteio realizado em 27 de junho ditou que dragões vão defrontar os macedónios do Vardar, detentores do título, e os húngaros do Veszprém, vice-campeão, além de Montpellier (França), Vive Kielce (Polónia), Mesh Brest (Bielorrússia), Motor Zaporozhye (Ucrânia) e Kiel (Alemanha).Já o Sporting vai ter como adversários os eslovenos do Tatran Presov, os suecos do Savehof, os macedónios do Rabotnik, os espanhóis do Irun e os finlandeses do Cocks.