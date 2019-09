Benfica derrota ABC na Luz por 29-22

O Benfica venceu esta quarta-feira na receção ao ABC, por 29-22, em jogo da segunda jornada do campeonato nacional de andebol.





Depois do triunfo em casa do Maia/ISMAI na primeira jornada, as águias voltaram a triunfar esta noite, tendo agora seis pontos na tabela classificativa. Já o ABC soma dois pontos.