Benfica derrota ABC para o campeonato

Pouco tempo depois de o Benfica bater o Sporting n a Liga Betclic de basquetebol , no pavilhão ao lado a equipa de andebol também venceu, batendo o ABC por 35-25, em jogo referente à 19.ª jornada do campeonato Placard.Ole Rahmel, com 11 golos, foi o melhor marcador das águias, que consolidaram o triunfo sobretudo na segunda parte, depois da escassa vantagem de dois golos (17-15) com que foi para intervalo.O Benfica mantém o terceiro lugar, agora com 54 pontos, os mesmo que tem o FC Porto, e menos um que o líder, o Sporting, que também este sábado venceu o Académico de Viseu.