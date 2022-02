Benfica derrota Avanca

O Benfica bateu esta noite na Luz o Avanca por 36-21, com 18-9 ao intervalo, em jogo referente à 16.ª jornada do campeonato Placard.Ole Rahmel, com seis golos, destacou-se nas águias, que somaram a 12ª vitória na prova, matendo o terceiro lugar no campeonato, atrás do FC Porto e Sporting.Um bom tónico para a receção ao FC Porto no domingo.