Benfica derrota lanterna vermelha

Um triunfo à hora de almoço (o jogo começou às 12h00), foi aquele que o Benfica conquistou este sábado na Luz diante do Santo Tiro, último classificado do campeonato nacional.As águias dominaram em toda a linha, triunfando por 32-17, com 14-8 ao intervalo.O Benfica ascendeu provisoriamente à liderança, esperando agora pelo desfecho dos jogos do Sporting frente ao Marítimo (17h00) e do FC Porto diante do FC Gaia (18h00.