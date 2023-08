Benfica derrotado pelo Melsungen em Espanha

O Benfica perdeu esta sexta-feira com os alemães do Melsungen por 38-32, com 19-15 ao intervalo, no Torneio Ciudad de Logroño, em Espanha.O novo treinador das águias, Jota González, utilizou, como equipa inicial, Mike Jensen, Miguel Sánchez, Petar Djordjic, Yoav Lumbroso, Bélone Moreira, Christopher Hedberg e Alexis Borges.Hoje o Benfica volta a entrar em ação, frente ao Logroño, às 19h00.