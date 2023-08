Benfica e FC Porto vencem enquanto Sporting perde

Benfica, Sporting e FC Porto continuam a preparação tendo em vista o arranque oficial da temporada. As águias e os leões disputaram ontem jogos fora, respetivamente em Espanha e França, enquanto os pentacampeões nacionais jogaram em Vila Nova de Gaia.

No Torneio Ciudad de Logroño, no país vizinho, o Benfica bateu a equipa anfitriã por 31-30, depois de na véspera ter perdido com os alemães do Melsungen (32-38). As águias voltam a jogar na próxima quarta-feira, na Luz, diante dos dinamarqueses do KIF Kolding, em jogo de apresentação aos sócios.

Em França, encontra-se o Sporting, a participar no Troféu Guy Joumel, em Saint-Malo. Os leões defrontaram ontem o Chartres MH, perdendo por 36-31, resultado que permite à equipa gaulesa conquistar esta primeira edição, ainda que falte um jogo por cumprir, o que opõe hoje a equipa de Ricardo Costa ao Pays d’Aix, de Gilberto Duarte e a formação que na esta temporada será treinada pelo sueco Magnus Andersson, que deixou o FC Porto.

E por falar nos dragões, agora comandados por Carlos Resende, venceram ontem o Ademar Léon por 40-34, encontro integrado no Gaia Handball Week. O FC Porto volta a jogar na terça-feira, para defrontar o KIF Kolding, antes desta equipa se deslocar à Luz no dia seguinte.