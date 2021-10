Benfica e Sporting em alta rotação

Após marcar presença na pré-época em Viseu, o técnico Vladimir Maximov ou ‘A Velha Raposa’, como também é apelidado, está de regresso a Portugal, com o Chekhovskie Medvedi, para defrontar hoje (19h45) o Benfica na 2ª jornada do Grupo B da Liga Europeia. Pese os 20 campeonatos consecutivos dos russos e a presença assídua na Champions, o técnico das águias, Chema Rodriguez, acredita no triunfo: “Teremos de trabalhar e lutar muito para vencer.”

O Sporting, no Grupo D, também é favorito, jogando hoje (17h45) na Hungria frente ao Tatabanya. “Temos a ambição de vencer”, considerou o técnico Ricardo Costa.