O Sporting, bicampeão nacional, e o Benfica, vencedor da Taça de Portugal, são as grandes atrações do Torneio Internacional de Viseu, que se disputa nos dias 18 e 19 deste mês.

E o programa da 1ª jornada (sábado) já está definido, com os leões a defrontarem os franceses do Chambery, da Starligue, às 16 horas. Segue-se, às 18h, o Benfica, frente aos campeões russos do Chekhovskiye Medvedi. Os vencedores disputam domingo a final (17 h).