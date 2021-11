Benfica e Sporting tentam manter a dinâmica europeia

Benfica e Sporting entram hoje em ação na 4ª jornada na Liga Europa, ambos em Lisboa, com o objetivo de manterem-se nas posições cimeiras nos respetivos grupos.

As águias, que atravessam um momento irregular – derrota em casa frente ao Sporting, triunfo na Finlândia diante do Cocks e desaire em Setúbal –, têm pela frente o GOG Handbold, atual campeão dinamarquês, num duelo em que defendem a liderança do grupo. "O ânimo dos jogadores, sobretudo depois do jogo com o Sporting, ficou um bocado afetado mas os bons resultados vão voltar", disse o técnico Chema Rodríguez, à BTV.

Já o Sporting, no 2º lugar do Grupo D, recebe os gregos do AEK. "Esperamos um jogo difícil diante uma equipa agressiva do ponto de vista defensivo", disse Ricardo Costa ao site dos leões.