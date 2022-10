Benfica e Sporting vencem no Campeonato

O Benfica conservou a liderança no Campeonato, ao vencer (37-23), este sábado, na receção ao Vitória de Setúbal.Em jogo mais equilibrado, o Sporting conseguiu um precioso triunfo (29-27) em Águas Santas, mantendo o pleno ao cabo da 3.ª jornada.No jogo da Luz, os encarnados, vencedores da Liga Europeia, já se encontram em contagem decrescente para a Super Globe - começa a 18 de outubro -, pelo que cilindraram os sadinos, vingando-se da derrota sofrida no Antoine Velge na época transata.A ganharem por 10 ao intervalo (22-12), as águias não mais perderam o controlo do marcador, fechando o resultado com brilho no ataque do sérvio Petar Djordjic (6 golos), do esloveno Tadej Kljun (5) e do espanhol Ander Labayen (5).Já no jogo da Maia, os leões fizeram uma boa primeira parte (15-11), mas sofreram forte reação na segunda, conseguindo manter a vantagem no final, perante adversário que vencera o tricampeão FC Porto.Martim Costa (6 golos) destacou-se no ataque do Sporting, bem secundado pelo pivô polaco Patryk Walczak (5), a surgir em bom plano para colmatar a ausência do dinamarquês Jonas Tidemand, que se lesionou no jogo desta semana da Liga Europeia.Pelo Águas Santas brilhou Miguel Pinto, autor de 7 golos.