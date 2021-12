Benfica em Avanca aquece Taça de Portugal

Os dezasseis avos de final da Taça de Portugal, que se realizam dia 18 de dezembro, foram na tarde desta quinta-feira a sorteio, já com as equipas da 1.ª Divisão Nacional a entrarem na competição, sendo de destacar a difícil visita do Benfica a Avanca.Madeira SAD-Sp. Horta, Belenenses-V. Setúbal e Póvoa AC-Boa Hora são os restantes jogos entre equipas do Campeonato Placard.Destaque ainda para a presença do Estrela da Amadora, a única equipa a atuar na 3.ª Divisão que tem um lugar garantido nesta fase da prova e que vai defrontar o Santana da 2.ª Divisão.O Padroense, também da 3.ª Divisão, irá defrontar o São Pedro do Sul, em jogo a contar para a 3.ª Eliminatória, com o vencedor a seguir para os dezasseis avos frente ao AC Fafe.Apenas dois dos 16 jogos não irão decorrer no dia 18 de dezembro. O atual detentor do troféu, FC Porto, vai jogar com o Camões e o Sporting vai medir forças com o vencedor do encontro entre Marienses e 1.º Dezembro, mas apenas a 2 de fevereiro de 2022.Sorteio dos dezasseis avos da Taça de PortugalArsenal (2.ª Divisão)-Águas Santas (1.ª Divisão)Madeira SAD (1.ª)-Sp. Horta (1.ª)Avanca (1.ª)-Benfica (1.ª)Belenenses (1.ª)-V. Setúbal (1.ª)Alto Moinho (2.ª)-ADA Maia (1.ª)ADC Benavente (2.ª)-ABC (1.ª)Padroense FC (3.ª) ou ADA São Pedro do Sul (2.ª)-AC Fafe (2.ª)Sassoeiros (2.ª)-Xico Andebol (1.ª)Estrela Amadora (3.ª)-CDC Santana (2.ª)GC Santo Tirso (2.ª)-Académico Viseu FC (2.ª)Juve Lis (2.ª)-Sanjoanense (1.ª)Lagoa (2.ª)-FC Gaia (1.ª)São Bernardo (2.ª)-Boavista (2.ª)Póvoa AC (1.ª)-Boa Hora (1.ª)Camões (2.ª)-FC Porto (1.ª)Marienses (2.ª) ou 1.º Dezembro (2.ª)-Sporting (1.ª)3.ª Eliminatória (12 de dezembro)Marienses (2.ª)-1.º Dezembro (2.ª)Padroense (2.ª)-São Pedro do Sul (2.ª)