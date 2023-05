Benfica empata com Belenenses

O Benfica empatou este sábado na receção ao Belenenses (32-32), em jogo da 23ª ronda do campeonato nacional e segue no terceiro lugar.Com seis golos, Petar Djordjic foi o melhor marcador das águias. Do lado do Belenenses, Tomás Ferreira destacou-se com seis golos. Veja a ficha aqui