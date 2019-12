Benfica encerra ano civil com triunfo claro diante do V. Setúbal

O Benfica venceu (28-14) o V. Setúbal, este sábado, em jogo a contar para a 20.ª jornada do campeonato nacional de andebol, num encontro em que João Novais e Kévynn Nyokas, jogadores dos encarnados, estiveram em especial destaque ao apontarem três golos, cada um.As águias entraram determinadas na partida e, sem grandes surpresas, chegaram ao intervalo com uma vantagem considerável (15-5). Sendo que no segundo tempo a equipa orientada por Carlos Resende não tirou o pé do acelerador e terminou o encontro com um claro (28-14) no placard.Com este resultado, o Benfica encerra o ano civil de 2019 no terceiro posto da tabela classificativa, com 52 pontos, mais 28 que o V. Setúbal, último classificado, com 24.