Benfica entrou a todo o gás e venceu o Boavista

O Benfica venceu o Boavista por 36-25, num encontro da 2.ª jornada do campeonato de andebol, somando o segundo triunfo na prova. As águias entraram fortes na partida e ao intervalo já venciam por uma diferença de 8 golos (9-17). No segundo tempo, os comandados de Chema Rodríguez geriram a vantagem rumo a um triunfo tranquilo.





Paulo Moreno foi o melhor marcador do Benfica, com 9 golos; Emílio Valenzuela destacou-se nos axadrezados com 5.