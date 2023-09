Benfica escorrega na Póvoa

Sem Demis Grigoras e Stiven Valencia (motivos físicos), nem Christopher Hedberg e Gabriel Cavalcanti (lesões prolongadas), o Benfica empatou (19-19) na deslocação à Póvoa de Varzim, na 3ª jornada do Campeonato. Os locais , com Bruno Saurin (5 golos) em evidência, dominaram a 1ª parte (12-10) e chegaram a estar na frente por 4 (15-11), mas até final as águias equilibraram, com Ole Rahmel (6) a brilhar.

Já o Sporting venceu (41-26) em Setúbal e lidera a classificação, ainda antes do FC Porto deslocar-se hoje a Gaia.