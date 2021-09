Benfica estreia-se a ganhar no campeonato

O Benfica estreou-se esta sexta-feira a ganhar no campeonato nacional, ao derrotar o Madeira SAD (34-22), em jogo antecipado da segunda jornada, que prossegue este sábado.





A turma insular ainda resistiu 9 minutos (4-4), mas a partir daí o resultado disparou desequilibrado a favor das águias, que chegaram ao intervalo a vencer (17-11), a casa emprestada pelo Belenenses do Pavilhão Acácio Rosa, em virtude da realização da Assembleia Geral na Luz.O desenrolar da segunda parte não alterou o cariz do jogo, pois os encarnados comandaram sempre, sem ser incomodados pelo adversário, com muitas dificuldades perante a defesa forte do opositor.Com este resultado, o Benfica somou a primeira vitória na competição, tendo ainda adiado o jogo da primeira jornada frente ao Avanca, que terá lugar a 13 de outubro.