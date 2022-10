Benfica falha as meias-finais do Mundial de Clubes

O Benfica desperdiçou uma oportunidade soberana, na estreia inédita de um emblema português no Mundial de Clubes, ao perder (28-29) frente à turma egípcia do Al Ahli, campeões africanos, e falhar a presença nas meias-finais, na conclusão da 3.ª jornada do Grupo B, em Damman, Arábia Saudita.Numa partida muito equilibrada, o Benfica andou largos minutos na frente do marcador, por vezes com 3 golos de vantagem, e chegou em vantagem ao intervalo (13-12), mas o Al Ahli andou sempre perto no placard, empatando aos 53 minutos (25-25), para depois aproveitar a apatia e falta de soluções no ataque da turma lusa e passar para a frente (26-25), tomando conta do ritmo no marcador.Já no último minuto, Ahmed Mesilhy desfez nova igualdade e estabeleceu o resultado final (29-28), embora nos 15 segundos finais as águias ainda tivessem a posse de bola para empatar, resultado que permitiria a passagem do Benfica às meias-finais, mas o sueco Jonas Kallman não conseguiu bater o guarda-redes do Al Ahli, Abdelrahman Homayed, que tapou bem a baliza.O sérvio Petar Djordjic, com 9 golos (64% de eficácia), foi o maior trunfo no ataque do Benfica, bem secundado por Belone Moreira, com 5 tentos (100%), enquanto na defesa os encarnados foram uma sombra de si próprios, com o guarda-redes espanhol Sergey Hernandez a realizar apenas 6 defesas (21%).O Benfica vai agora disputar o 5.º lugar, defrontando este sábado os derrotados do encontro entre sauditas do Khaleej e alemães do Magdeburg.Quem já está nas meias-finais do Mundial de Clubes é o pivô do Barcelona, Luís Frade, que marcou 4 golos no triunfo (37-24) dos espanhóis frente aos tunisinos do Tunis.O Barça vai defrontar os polacos do Kielce (vencedores do Grupo C), numa reedição da final da Liga dos Campeões, conquistada pelos catalães.A outra meia-final será entre o Al Ahli e o vencedor do encontro entre sauditas do Khaleej e alemães do Magdeburg.