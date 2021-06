Benfica faz esclarecimento sobre contratação de Alexis Borges

O Benfica negou em comunicado que haja qualquer problema na transferência de Alexis Borges, garantindo que não existe qualquer verba em atraso, já que o "primeiro pagamento está previsto para dia 3 de julho".





O pivot português nascido em Cuba, que já passou pelo FC Porto, foi oficializado pelo Benfica. O jogador de 29 anos chega do Montpellier, onde jogava desde 2018. Assinou até 2025.O Sport Lisboa e Benfica repudia informações vindas hoje a público que dão conta de um pretenso atraso ou falha no pagamento relativo à contratação do atleta Alexis Borges. O Clube esclarece que a transferência está formalizada, que o primeiro pagamento está previsto para dia 3 de julho e lamenta que a sua credibilidade esteja a ser colocada em causa por via de declarações proferidas sem qualquer contraditório ou credibilidade, desprestigiando assim os órgãos de comunicação que as publicam.