Benfica faz reviravolta sensacional na Liga Europeia

Destaque ainda para o guarda-redes Sergey Hernandez, que apareceu nos momentos certos, realizando 16 defesas e 36% de eficácia.

Com o pavilhão da Luz ao rubro, o Benfica qualificou-se na tarde desta terça-feira para uns históricos quartos-de-final da Liga Europeia.Depois de perder há uma semana em Toulouse (34-38), as águias retificaram a eliminatória com uma vitória contundente (36-30) na receção à equipa francesa.Depois de um início complicado, com domínio dos forasteiros, os encarnados assumiram o comando do jogo aos 25 minutos (14-13), terminando a primeira parte em vantagem (17-15).Com enorme exibição de Belone Moreira (5 golos, grande poder no um contra um e na distribuição de jogo) e de Petar Djordjic (14 golos), o Benfica foi muito superior na segunda parte, conseguindo travar a maior arma dos gauleses, muito rápidos na transição.A partir dos 39 minutos os encarnados chegaram aos 5 golos de vantagem (23-18) e, apesar do Toulouse ainda causar algumas dificuldades, passaram a controlar o ritmo do jogo, sempre de grande intensidade e discutido até ao fim, com os franceses a fazerem marcação homem a homem nos últimos minutos.